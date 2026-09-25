Nel suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha menzionato Francesco Camarda, che fino ad ora è praticamente rimasto inutilizzato da Amorim. Queste sono state le sue affermazioni.

Anche Sandro Sabatini commenta l'elevato numero di partite in cui Camarda non è stato impiegato finora da Ruben Amorim, nonostante l'investimento fatto su di lui quest'estate.

"Si discute di Francesco Camarda, che ha ottenuto poco tempo di gioco, quasi nulla fino ad ora. Domenica scorsa qualcuno potrebbe sostenere che avrebbe potuto essere schierato di più, ma probabilmente l'allenatore Amorim ha scelto di mantenere in campo Gonçalo Ramos con l'idea che potesse segnare alla fine. Forse questo spiega perché Camarda non è stato utilizzato prima, ma la questione rimane sostanzialmente invariata. È stata una scelta sbagliata o meno mandare Camarda in prestito? Amorim e Cardinale sembrano aver preso una decisione chiara e determinata. Camarda è considerato la nostra seconda punta alle spalle di Gonçalo Ramos. Siamo in attesa. Tuttavia, è importante anche avere un po' di pazienza. "Durante l'ultima puntata dell'appuntamento settimanale di Incudine o Martello, una rubrica trasmessa sul canale YouTube di, il collega Sandro Sabatini ha discusso del limitato utilizzo di Camarda fino a oggi. Queste sono le sue osservazioni.

"Dal momento che Gonçalo Ramos non sta esprimendo il suo miglior gioco nelle ultime partite, non è un campione, ma certamente non è neanche il centravanti un po' stanco che abbiamo visto di recente, e dato che corre per un tempo notevole, considerando i dati, che lo indicano come uno dei più attivi nel Milan, perché non dare più spazio a Camarda? Quest'estate ho percepito in Camarda un potenziale pronto all'uso, ma non viene mai schierato, persino 10 minuti di gioco sembrano disorientarlo. "