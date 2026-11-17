L'ultima uscita stagionale dell'Italia Under 21 ha offerto al Milan indicazioni diverse sui suoi due giovani impegnati con gli azzurrini. Lunedì, allo stadio Armando Picchi di Livorno, la squadra di Silvio Baldini ha pareggiato 2-2 in amichevole contro il Belgio, trovando il gol del definitivo equilibrio nel finale su rigore. Dal primo minuto sono partiti Davide Bartesaghi e Francesco Camarda, protagonisti però di due prestazioni differenti.

Bartesaghi è stato tra i migliori in campo. Il terzino sinistro ha disputato l'intera partita, distinguendosi sia in fase di possesso sia in copertura. Serata meno brillante per Camarda. Spesso costretto ad abbassarsi per aiutare la squadra nella costruzione, ha faticato a trovare spazio in area, pur vincendo tutti i duelli individuali affrontati. Al 62' Baldini lo ha sostituito con Jeff Ekhator, poi decisivo nel finale con il rigore del 2-2.

La prestazione arriva mentre il futuro di Camarda è al centro delle valutazioni in vista del mercato invernale. L'orientamento del Milan è quello di mandarlo in prestito a gennaio, così da garantirgli maggiore continuità. Nei giorni scorsi si è parlato anche della possibilità di un prestito secco. Tra le società interessate c'è il Genoa, che ha chiesto informazioni anche su Comotto. La prova di Livorno non cambia le valutazioni sul suo futuro, ma conferma l'importanza di trovare una soluzione che gli permetta di giocare con regolarità.