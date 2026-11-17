Gianluca Di Marzio discute l'arrivo di Marcus Krosche al Milan e il ruolo che continuerà a ricoprire Ibrahimovic con l'ingresso del tedesco

Il Milan si prepara a dare il benvenuto a Marcus Krosche: il tedesco diventerà il nuovo responsabile del settore calcistico del club, dopo che Cardinale lo ha cercato con insistenza già durante l'estate. Quale sarà la relazione dell'ex Eintracht con Ibrahimovic? Gianluca Di Marzio affronta l'argomento in diretta su Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Ibra non ha mai esercitato il potere nell'organizzazione del Milan, né prima della sua partenza né sotto la gestione di Tare, né nel periodo di transizione. Attualmente al vertice c'è Cardinale, che rappresenta il vero punto di riferimento per Amorim. C'è l'allenatore e ci sarà il nuovo responsabile del settore calcistico, che sarà Marcus Krosche. Arriverà dall'Eintracht e ora si aspetta solo che venga ufficializzato questo accordo. Il ruolo di responsabile sarà suo, mentre Ibrahimovic continuerà a svolgere il compito che ha attualmente, ovvero quello di consulente di RedBird e di Cardinale. Come avete notato, dall'inizio della stagione, è andato una sola volta a Milanello e un paio di volte a San Siro. Non è lui, al momento, a dirigere le operazioni all'interno del Milan”.