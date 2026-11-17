Il nuovo organigramma del Milan inizia a prendere forma. A fare il punto Ã¨ stato Gianluca Di Marzio, intervenuto in diretta su Sky Sport. Markus KrÃ¶sche, ex direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, sarebbe ormai vicino a diventare il nuovo Head of Football rossonero: per chiudere l'operazione mancherebbe soltanto la formalizzazione dell'accordo. Ma le novitÃ riguardano anche gli equilibri interni e, soprattutto, il ruolo di Zlatan Ibrahimovic.

«Il responsabile sarÃ lui, e Ibrahimovic resterÃ a fare quello che sta facendo adessoÂ», ha spiegato il giornalista. KrÃ¶sche sarÃ quindi il riferimento dell'area tecnica, mentre lo svedese continuerÃ a ricoprire il ruolo di consulente per RedBird e Gerry Cardinale. Di Marzio ha anche precisato che Ibrahimovic non avrebbe mai avuto il controllo delle operazioni societarie, nÃ© nelle stagioni precedenti nÃ© nella fase successiva all'uscita di Tare. Â«Non Ã¨ lui ad oggi a comandare le operazioni in casa MilanÂ», ha aggiunto.

Cardinale, il vero punto di riferimento

Nella ricostruzione di Di Marzio, il principale centro decisionale resta la proprietÃ .sarebbe infatti l'interlocutore di riferimento di, in linea con il maggiore coinvolgimento del patron americano nelle scelte del club, dalla nomina dell'allenatore alle recenti dichiarazioni con cui ha ribadito che

Diversa, invece, la presenza di Ibrahimovic nella quotidianitÃ rossonera. Secondo quanto riferito dal giornalista, dall'inizio della stagione lo svedese sarebbe stato a Milanello una sola volta e a San Siro in una o due occasioni.

KrÃ¶sche non sarebbe dunque chiamato a svolgere soltanto il ruolo di direttore sportivo, ma a coordinare l'intera area calcistica, occupandosi del mercato, della gestione della rosa e del rapporto con l'allenatore, con un riferimento diretto alla proprietÃ . Una riorganizzazione che si inserisce nel nuovo percorso avviato da RedBird, giÃ anticipato dallo stesso Tare quando aveva spiegato che per Cardinale si tratta di una nuova fase.