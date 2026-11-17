Il debutto con la Nazionale maggiore contro il Belgio ha acceso i riflettori su Alphadjo Cisse, ma l'interesse del Milan nei suoi confronti risale a molto prima. A ricostruire come è nata l'operazione è stato Geoffrey Moncada, ormai ex direttore tecnico rossonero, ospite del podcast “Calcio e pepe”. Il giudizio sul giovane centrocampista è particolarmente significativo: «Quello che sta facendo non è normale».

Secondo Moncada, il Milan seguiva Cisse già da tempo e aveva inizialmente pensato di inserirlo in Milan Futuro con un anno di anticipo rispetto al suo effettivo arrivo. «La nostra idea era quella di prenderlo per quella squadra un anno prima», ha raccontato. L'intesa con l'Hellas Verona, però, non è stata raggiunta e il giocatore è finito in prestito al Catanzaro, in Serie B, dove ha proseguito il proprio percorso di crescita.

Il secondo tentativo è stato quello decisivo, ma il Milan ha dovuto muoversi rapidamente. Durante la sessione invernale, infatti, sul talento classe 2006 era arrivato anche il PSV, intenzionato a portarlo subito in Olanda. «Era inverno e bisognava fare in fretta», ha ricordato Moncada.

La ricostruzione coincide con quanto raccontato dallo stesso Cisse la scorsa settimana a Cronache di Spogliatoio. Il giocatore aveva spiegato che il PSV lo avrebbe voluto immediatamente, mentre il Milan gli avrebbe consentito di terminare la stagione in Serie B. Anche Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, aveva riferito a Tuttosport che l'accordo con il club olandese sembrava ormai vicino prima dell'inserimento rossonero.

Moncada ha infine spiegato anche le ragioni economiche che avrebbero spinto il Milan ad anticipare la concorrenza. Secondo l'ex dirigente, aspettare avrebbe potuto far salire il prezzo dai 7-8 milioni iniziali fino a 30-40 milioni, qualora Cisse avesse avuto l'opportunità di giocare la Champions League con il PSV. Una valutazione personale che restituisce l'idea delle aspettative riposte dal club nel giovane talento.