Ospite d’onore presso il Milan Club Orgoglio Rossonero, l'ex atleta rossonero Roberto Donadoni ha condiviso le sue riflessioni ai microfoni di Sportitalia. Ecco un suo racconto sui ricordi legati al Milan, inclusa una particolare storia risalente alla sua infanzia, quando sognava di diventare un calciatore.

"Mi ritengo fiero di aver avuto un ruolo, anche se in piccola misura, in quegli anni straordinari del Milan e di aver avuto l’opportunità di vivere momenti di gioia molteplici, sentendo l’affetto di un pubblico che ci ha realmente supportato in modo significativo. Costituivamo un’ottima squadra, ma con un tale sostegno le cose diventano più semplici. Anche chi non ha avuto modo di vedermi in campo conosce la mia identità? È una situazione che sembra ripetersi continuamente, giusto? Già da giovane, ero un fervente sostenitore del Milan e idealizzavo Rivera, il mio idolo, e così mi divertivo a giocare nei campetti cercando di imitare questi grandi campioni. Successivamente, il destino ha voluto che anche noi fossimo parte di questa grande famiglia, e ora ritengo che la cosa più positiva sia aver lasciato un segno, non solo in termini di risultati sportivi, che senza dubbio sono fondamentali, ma anche nello avere trasmesso un valore aggiunto ai più giovani che ci hanno seguito".