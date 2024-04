Zilliacus annuncia: “A febbraio ero molto vicino a comprare l’Inter”

Thomas Zilliacus è un imprenditore finlandese che per lungo tempo ha cercato di acquistare l'Inter. Ecco le sue parole

Thomas Zilliacus è un imprenditore finlandese che per lungo tempo ha cercato di acquistare l' Inter senza riuscirci. Nelle scorse ore Zilliacus ha parlato a Italian Football Podcast e ha detto: “È ora che Suning venda l'Inter ”.

“Non possono più rimandare. Ho fatto un'offerta molto seria e completa per l'acquisto del 100% dell'Inter presentata a Suning a febbraio . Eravamo molto vicini a concludere l’accordo".

