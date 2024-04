Roma-Milan, le pagelle di Crudeli: “Questa è la fine! VERGOGNA!!! Pioli, adesso basta!”

Ormai abituato - non per colpa sua - a subire tanti, troppi gol, il portiere del Milan anche contro la Roma deve raccogliere più volte il pallone in fondo al sacco. Prima Mancini, poi il gran gol di Dybala. Non ha colpe troppo evidenti, ma si è visto che anche la sua è stata una serata di confusione. VOTO: 5