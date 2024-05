Di nuovo Viola: “Tra Lopetegui e Pioli terrei Pioli tutta la vita”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'ex giocatore Alessio Viola che ha detto: “Non posso dare un giudizio su Lopetegui , perché a parte la fama non conosco le metodologie dell’allenatore. Sicuramente conosco quelle di De Zerbi e chiaramente, dal mio punto di vista, tra Lopetegui e Pioli terrei Pioli ”.

Ancora le sue parole

“Non credo che il Milan facesse il salto di qualità con lo spagnolo, con tutto il rispetto per l’allenatore e la persona che è. Invece farei una riflessione più approfondita per De Zerbi perché lo conosco e sono sicuro che sarebbe il profilo più adatto per allenare il Milan”.