La Curva Sud sciopera: “Che la società mandi un segnale chiaro…”

Questa mattina la Curva Sud , attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio profilo Instagram , ha indetto uno sciopero del tifo in occasione della sfida contro il Genoa domenica alle ore 18. Così inizia la nota del tifo organizzato rossonero: " Domenica contro il Genoa Curva Sud Milano ed AIMC non esporranno striscioni/bandiere/stendardi e si asterranno da qualsiasi forma di tifo ". Poi il comunicato continua.

"Invitiamo tutto il resto del pubblico presente allo stadio ad unirsi a questa forma di protesta che ha come unico obiettivo, quello di incentivare la società a proseguire nella linea d'investimenti intrapresa la scorsa stagione, puntando su un allenatore che sappia stimolare il gruppo e valorizzare i giovani, facendo acquisti mirati nei ruoli lasciati scoperti questa stagione. Non spetta a noi come sempre fare scelte e nomi, la cosa importante è che la società mandi un segnale chiaro e forte di voler rafforzare il progetto imbastito la scorsa estate. Sempre con il Milan nel cuore!".