News Milan | Conte, colpo di scena improvviso: “Gira questa voce”

Dopo il caso Lopetegui, il Milan deve stringere i tempi per individuare il suo nuovo allenatore, anche per preparare al meglio la sua prossima sessione estiva di mercato. Le altre si stanno già muovendo, o addirittura si sono già mosse concretamente. Il Milan appare ingolfato. E tra questione allenatore e calciomercato, ora non c'è più tempo da perdere. Proprio di questi temi ha parlato il giornalista Gianluigi Longari che, nel suo editoriale per Sportitalia.it, ha rivelato news pesantissime sia per quanto riguarda il tema panchina, sia per quanto riguarda la campagna acquisti rossonera. E con novità molto interessanti anche su Antonio Conte. Andiamo dunque a leggere, punto per punto, le indiscrezioni rivelate dal noto esperto di calciomercato proprio in queste ultime ore <<<