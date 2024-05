Ancora Viola: “Milan su De Zerbi? A livello umano riesce a dare tanto”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'ex giocatore Alessio Viola che ha detto: “La storia ci insegna che tutte le squadre che ha allenato De Zerbi , oltre ad avere un grande gioco, continuano a giocare così per un po’ di tempo anche quando De Zerbi lascia”.

“Il Brighton lo abbiamo visto tutti: sta facendo un capolavoro De Zerbi . La verità è che De Zerbi a livello umano riesce ad innalzare tutte le qualità psicofisiche dei calciatori. Credo che sarebbe nel posto perfetto al Milan di oggi per provare ad avere dei risultati importantissimi. I giocatori gli vogliono bene perché lui mette prima il bene del proprio calciatore che il bene della squadra”.

