Verso Milan-Monza: il palleggio è il marchio di fabbrica di Palladino

Domani alle 12.30 il Milan affronterà il Monza a San Siro, per la 16esima giornata di campionato: queste le chiave del gioco dei brianzoli

Archiviata la Champions League, i rossoneri domani torneranno in campo per la 16esima giornata di Serie A. A San Siro infatti arriverà il Monza per il lunch match delle 12:30. Il sito ufficiale del Milanha analizzato le caratteriste tattiche della squadra di Palladino.

L'approfondimento: "Sin dal suo approdo sulla panchina del Monza, nella 7ª giornata dello scorso campionato, Raffaele Palladino ha voluto dare un'impronta chiara alla sua squadra, che si fonda su alcuni principi ormai interiorizzati dai giocatori biancorossi. Il Monza è una formazione che fonda il suo gioco sul palleggio, continuato, insistito, per trovare poi spazio in proiezione offensiva. Il fraseggio che Palladino chiede ai suoi giocatori non è fine a sé stesso, se solo si pensa alle 51 volte in cui il Monza è arrivato con il pallone in area di rigore avversaria al termine di azioni di almeno 10 passaggi di fila, un dato in cui solo l'Inter (55) ha fatto meglio in questo campionato.

Ovviamente questo tipo di gioco non può prescindere dalla qualità dei "palleggiatori" del Monza, non così distante da quella dei rossoneri in termini di precisione. Infatti, Milan e Monza sono due delle quattro squadre con la più alta percentuale di passaggi riusciti nella Serie A 2023/24: 86.4% per i brianzoli, 86.2% per i rossoneri, dietro soltanto a Napoli e Inter (87% entrambe). Il palleggio di entrambe le squadre, inoltre, predilige un gioco palla a terra, senza ricorrere in maniera prioritaria ai palloni alti. Il Monza conta solo 178 cross tentati su azione, appena tre in più rispetto al Milan, e solo sei squadre hanno un dato inferiore nel torneo in corso". (acmilan.com)

