Palladino: “La classifica è bella, Colpani sa cosa voglio. Out solo Marì”

Domani alle 12:30 il Milan affronterà il Monza a San Siro: oggi in conferenza stampa il tecnico dei biancorossi ha presentato così la partita

Archiviate la vittoria di Newcastle e la retrocessione in Europa League, il Milanè pronto a tornare in campo per la sedicesima giornata di Serie A. Domani i rossoneri sfideranno il Monza a San Siro alle 12:30. Oggi in conferenza stampa Raffaele Palladinoha parlato così della partita.

Il momento della squadra: "La classifica del Monza è decisamente bella. Vincere aiuta a vincere, dopo l'ultimo successo con il Genoa, questa è stata una bellissima settimana. Siamo soddisfatti del percorso, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Vogliamo segnare di più ma anche mantenere la solidità difensiva".

Se può essere la partita di Colpani: "Andrea sa cosa voglio da lui. Deve continuare a lavorare, sia sul campo che fuori, come la cura dell'alimentazione e della preparazione in palestra. So che può fare di più, e deve farlo. Gli avversari adesso lo conoscono. Sulla trequarti poi l'assenza di Caprari pesa, ci manca molto, ma chi lo ha sostituito ha fatto bene. Dany Mota Carvalho, Vignato e Machin hanno le potenzialità per mantenere il suo livello. Per il recupero ci vuole ancora un po' di tempo".

Chi recupera: "Abbiamo recuperato tutti, sia Izzo che Vignato. Ho avuto risposte molto positive. L'unico indisponibile sarà Pablo Marì".

