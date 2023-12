Stam: “Ci furono offerte di Juventus e Inter, ma io volevo solo il Milan”

L'ex difensore del Milan, intervistato dal podcast The Overlap, ha parlato della sua esperienza in rossonero, dall'arrivo fino a Istanbul

Jaap Stam ha parlato in un'intervista al podcast The Overlap. L'ex difensore del Milanha raccontato alcuni momenti della sua esperienza in rossonero, dal suo arrivo a Milano fino alla finale di Istanbul con il Liverpool.

L'arrivo: "Incredibile andare in una squadra con quei giocatori. Quando la Lazio mi doveva vendere, avevano fatto un'offerta il Milan, l'Inter e la Juventus, ma io volevo andare solo ai rossoneri, per i giocatori che avevano e per la storia olandese del club".

La finale di Champions a Istanbul: "In molti ricordano il Liverpool come sfavorita, ma noi non avevamo approcciato così la partita. A metà gara non stavamo già festeggiando, a differenza di quello che dice qualcuno. Ancelotti ci disse anche di stare attenti, perché con un gol sarebbe cambiato tutto. A fine partita ovviamente eravamo devastati".

