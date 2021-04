Milan-Sassuolo, Pioli a Sky: ‘Nel calcio vince chi segna di più’

L'allenatore ha commentato la partita persa in casa, dopo l'iniziale vantaggio. Ecco cosa ha detto nel post partita di Milan-Sassuolo

MILANO - Al termine del gara tra Milan e Sassuolo, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha analizzato la sconfitta odierna, dopo la doppietta, in 5', di Giacomo Raspadori, che entrando dalla panchina ha cambiato la partita. Ecco che cosa ha detto il tecnico del Diavolo dopo il nuovo scivolone di San Siro

Prestazione comunque positiva

"La prestazione è positiva, ma se le partite non le chiudi, nel calcio succede che vince chi segna di più. Dispiace perché ripeto, non abbiamo giocato male e non abbiamo il fiato corto, la squadra ha corso bene e tanto. Sul loro primo goal ci ha detto male perché la palla è passata in mezzo a sei gambe. A noi è mancata qualità".

Ora la testa alla Lazio

"Dobbiamo cambiare pagina da subito, lo ha già detto ai miei giocatori, per trasformare questa frustrazione in motivazione. Ripartiamo da una buonissima prestazione. Non mi sono mai nascosto il nostro futuro dipende dagli scontri diretti. Ripartiamo da una bellissima prestazione, dobbiamo analizzare le situazioni in cui una grande squadra dovrebbe essere più lucida".

Maldini e le scuse ai tifosi

"Sull'integrità morale di Paolo non credo che nessuno possa aver avuto dei dubbi. Sono sicuro che avrà parlato per quello che sente dentro. Se ha detto quelle cose significa che ha questi sentimenti".

Sulla Superlega e se ha influito sulla sconfitta odierna

"Non ha influito, non ci siamo fatti distrarre da nulla. Siamo concentrati sul nostro obiettivo, il nostro cammino sarà molto difficile. Quello che non dipende da noi non ci distrae. Io amo la libertà d parole e di pensiero, quindi non aggiungo altro, perché alcune cose meglio soltanto pensarle".

Se questo adesso ha paura

"Noi non abbiamo paura di nulla, avere pressioni è un privilegio, perché significa che abbiamo alzato l'asticella. Se non ci riusciremo non saremo completamente soddisfatti ma vogliamo riuscirci".

Sull'assenza di Ibra

Lo ha fermato un affaticamento al polpaccio, speriamo possa recuperare ma non è così sicuro. Così come gli altri giocatori".