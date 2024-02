Ancora Vernazza: “Lo Stato deve aver la forza di metter piede nelle curve”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il noto giornalista Sebastiano Vernazza che sul tema razzismo ha detto: "Per fortuna, alla domanda su Mike Maignan, il portiere del Milan che a Udine ha lasciato il campo perché stufo di esser bersaglio di razzismo, la gente ha risposto così: per il 47 per cento ha fatto bene a uscire dal terreno e ha sbagliato a rientrare; per il 41 per cento è stato giusto che se ne sia andato e poi sia ritornato”.