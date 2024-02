Calciomercato Milan, Cardinale ha deciso: 80 milioni per il cartellino di… / News

Tra le insistenti voci sulla panchina rossonera e i progetti del club in vista della prossima stagione, in casa Milan si sta già iniziando a guardare al futuro e al prossimo calciomercato estivo. A fine stagione, in effetti, potrebbe andare in scena una nuova rivoluzione, che partirebbe appunto dalla guida tecnica per poi continuare sul mercato. Con il Milan che dovrà per forza essere nuovamente grande protagonista.