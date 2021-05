Rinnovo Donnarumma: Raiola porta offerte da 10 milioni da altri club

MILANO – Il futuro di Gianluigi Donnarumma è più in bilico che mai. L’estremo difensore rossonero ha infatti il contratto in scadenza il 30 giugno del 2021 e non ha ancora trovato un accordo con la dirigenza milanista per il rinnovo....

Redazione Il Milanista

MILANO - Il futuro di Gianluigi Donnarumma è più in bilico che mai. L'estremo difensore rossonero ha infatti il contratto in scadenza il 30 giugno del 2021 e non ha ancora trovato un accordo con la dirigenza milanista per il rinnovo. La novità del giorno è che il suo procuratore, Mino Raiola, si sarebbe presentato alle trattative con offerte di altri club europei già nelle mani. Offerte queste che prevedono un ingaggio annuo di 10 milioni, quanto chiede Donnarumma al Milan. I rossoneri invece ne offrono 8 e la distanza sembra al momento difficile da limare. Serve un passo indietro di Gigio, passo di cuore e non di ingaggio.

LE PAROLE DI MALDINI - Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, si è così espresso all'ANSA in riferimento al confronto avvenuto ieri tra Donnarumma e gli ultras della Sud a Milanello, nel quale i tifosi avrebbero detto al portiere di rinnovare, legando la sua presenza in campo con la Juve alla firma del nuovo contratto: "E' importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan puo' decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all'allenatore per quanto riguarda il campo e al Club per le questioni contrattuali. Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel frattempo, continueremo a tutelare i nostri calciatori come abbiamo sempre fatto".

MALDINI RINCARA LA DOSA: LASCIAMO I CALCIATORI CONCENTRATI - Il Milan ha l'obiettivo Champions League da raggiungere e Paolo Maldini non vuole distrazioni."I tifosi del Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo momento i giocatori hanno bisogno di serenità e concentrazione per affrontare le prossime gare che saranno decisive. Quello che è accaduto sabato mattina con Donnarumma non aiuta. Ribadisco l'assoluta professionalità di tutti i nostri giocatori, anche di quelli in scadenza, che non hanno mai fatto mancare dedizione alla causa e impegno"