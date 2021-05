AS – Milan, colpo dal Real Madrid?

Ecco cosa riporta la testata spagnola AS sul mercato del Milan

MILANO - A seguito dell'incontro tra Donnarumma e un gruppo di tifosi Paolo Maldini ha annunciato, ai microfoni dell'ANSA, la momentanea sospensione di tutte le trattative inerenti i rinnovi di contratto tra cui quelle del portiere e del portiere: "E' importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan può decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all'allenatore per quanto riguarda il campo e al Club per le questioni contrattuali. Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel frattempo, continueremo a tutelare i nostri calciatori come abbiamo sempre fatto. I tifosi del Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo momento i giocatori hanno bisogno di serenità e concentrazione per affrontare le prossime gare che saranno decisive. Quello che è accaduto sabato mattina con Donnarumma non aiuta. Ribadisco l'assoluto professionalità di tutti i nostri giocatori, anche di quelli in scadenza, che non hanno mai fatto mancare dedizione alla causa e impegno".