Van Basten: “Bisogna dare tempo a Fonseca, Ibra può essere d’aiuto”

La leggenda del Milan, presente a Milano per festeggiare i 125 anni del club, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dei rossoneri

Lorenzo Focolari Redattore 17 dicembre - 11:16

Marco Van Basten ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. La leggenda del Milan, presente a Milano per festeggiare i 125 anni del club, ha parlato del momento del club rossonero, soffermandosi su Fonseca, Ibrahimovic e la Champions League.

Il Milan di oggi: "E' un grande club, ha uno stadio fantastico e una tifoseria super. Purtroppo negli ultimi anni l'Inter ha "comandato" e per i milanisti è stato un colpo al cuore. Tempi difficili... Sono convinto che il Milan tornerà a vincere. Magari potrebbe aiutare avere più italiani. Avete dei giocatori bravi che però le vostre squadre utilizzano poco e la Nazionale ne risente. In Spagna, per esempio, valorizzano di più i talenti".

L'idea di calcio di Fonseca: "Non ha i grandissimi giocatori che c'erano ai miei tempi e così non è facile fare sempre risultato. L'allenatore è cambiato dopo qualche anno, bisogna dare a Fonseca il tempo di lavorare e avere pazienza".

Su Ibrahimovic: "Non pensavo che sarebbe diventato un dirigente, ma ha vissuto molto tempo nel calcio e ha parecchia esperienza. Le società hanno bisogno di persone che hanno giocato, che sanno cosa vuol dire essere un calciatore. Zlatan ha girato il mondo, è stato in tanti club, ha sempre mostrato una mentalità vincente e la trasmetterà. Può essere un grande aiuto per portare il Milan di nuovo al top".

Il percorso in Champions League: "Mancano due vittorie e in Europa non ci sono partite facili. Auguro al Milan di evitare i playoff e di andare direttamente agli ottavi. Pensare di vincere la Champions è... tanto, ma in futuro potrà riuscirci di nuovo".