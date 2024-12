Van Basten e il suo Milan: “La mentalità era quella di vincere sempre”

Sull'ingresso nella Hall of Fame: "E' un onore. Con il tempo arriveranno anche Maldini, Tassotti, Donadoni, Rijkaard e tutti gli altri miei ex compagni. Legame? Se hai giocato qui a Milano, con la maglia del Milan, è difficile non sentire il feeling con la città, con lo stadio, con i tifosi e con la storia di questo grande club. Per me i colori rossoneri, il pubblico e la società resteranno sempre qualcosa di speciale. Anche se vivo in Olanda, quando gioca, la prima cosa che controllo è il risultato del Milan".