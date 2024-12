Salvini: “Magari il Milan tornasse ad avere una proprietà italiana”

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è intervenuto a Telelombardia nella trasmissione QSVS per commentare la partita del Milan

Serata molto amara quella di ieri per il Milan . Nella partita in cui si festeggiavano i 125 anni del club , i rossoneri hanno pareggiato 0-0 contro il Genoa , uscendo dal campo tra i fischi del pubblico di San Siro .

Dopo la partita, Matteo Salvini è intervenuto a Telelombardia nella trasmissione QSVS. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, noto tifoso rossonero, ha detto la sua sulla partita e sulla società. Le parole di Salvini: "Ero a casa a vedere questo emozionante 0-0. Magari il Milan tornasse ad avere in futuro una proprietà italiana. Temo, però, che molti tifosi si stiano rendendo conto che da parte di questa proprietà manca il rispetto della nostra storia, l'affetto. Mi sembra che si viva di ricordi. Non so se mia figlia, che ha 12 anni, vedrà mai il Milan vincere".