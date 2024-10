Caso Ultras, Milan e Inter a rischio penalizzazione? La situazione

Negli ultimi giorni la vicenda legata all'inchiesta sugli ultras di Milan e Inter sta occupando le cronache. Il punto sui rischi per i club

Negli ultimi giorni la vicenda legata all' inchiesta sugli ultras di Milan e Inter sta occupando le cronache. Ma quali potrebbero essere le conseguenze per i due club milanesi? All'orizzonte ci sono diverse possibilità, tra cui anche una penalizzazione . Anche se quest'ultima è remota .

Su questo tema oggi Mattia Grassani ha scritto un articolo sul Corriere dello Sport. L'esperto di diritto sportivo ha cercato di fare chiarezza sulla situazione, anche se al momento non è comunque facile venirne a capo. Secondo quanto scrive Grassani, se al termine dell'indagine venissero accertate responsabilità dei dirigenti o dei club per la violazione delle norme , le conseguenze più probabili potrebbero essere ammende o misure riguardo alle partite casalinghe .

Queste sanzioni possono andare dalla chiusura di alcuni settori dello stadio alla squalifica del campo, fino all'inibizione per i tesserati. L'avvocato poi ha spiegato che è residuale, ma non escludibile a priori, la possibilità di una penalizzazione di Milan e Inter. Questa sanzione ci potrebbe essere solo se si accertassero rapporti illeciti con la tifoseria o se ci fossero le prove di gravi carenze organizzative nella gestione della biglietteria da parte dei club.