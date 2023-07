Le ultime – Per Reijnders al Milan manca solo l’ufficialità; Musah e Taremi…

Oggi è stato il giorno di Tijjani Reijnders al Milan . Il centrocampista è arrivato in mattinata per svolgere le visite mediche di rito e proprio in questi minuti sta firmando il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. Poi sarà a tutti gli effetti un calciatore rossonero.

Furlani non si ferma qui

In chiusura c'è anche Yunus Musah. Lo statunitense vuole il Milan e la dirigenza rossonera ha alzato l'offerta per portarlo a Milanello. Il Valencia ha preso tempo, ma la sensazione è che l'operazione si farà. In attacco è sempre Taremi il nome caldo. Il Porto sa di non poterlo trattenere, ma nonostante il contratto sia in scadenza tra meno di un anno, continua a chiedere circa 30 milioni di euro.