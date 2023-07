Mercato Milan | Furlani non si ferma più: Musah, Taremi… e altri 4 colpi!

In questo momento, la priorità del Milan è quella di sistemare definitivamente il centrocampo e di regalare a Pioli un nuovo bomber da affiancare a Giroud. Nel primo caso, il nome caldissimo è quello di Yunus Musah , di cui vi abbiamo ampiamente parlato in questi giorni. In breve: c'è l'accordo col giocatore, vicinissimo anche quello con il Valencia. Le sensazioni sono assolutamente positive.

Per l'attacco invece c'è Medhi Taremi. Bomber di spessore internazionale, l'iraniano è extracomunitario e costa parecchio. Il Milan però ci sta puntando forte e l'ha messo in cima alla lista per il reparto offensivo. Anche in questo caso c'è già l'ok del giocatore, mentre prosegue la trattativa con il Porto. Non solo Musah e Taremi, però. Anzi. Sulla propria lista di calciomercato, Giorgio Furlani avrebbe segnato anche altri 4 grandi colpi da mettere a segno in questa sessione estiva: eccoli tutti, obiettivo per obiettivo <<<