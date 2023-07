Il Milan continua a spingere per Danjuma. E in due sono in uscita…

Il club rossonero sta spingendo per chiudere l'arrivo dell'attaccante del Villarreal. Ci sarebbe così meno spazio per due punte in uscita

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan continua a evolversi con nuovi colpi. A Milanello in questi giorni si stanno già allenando i nuovi arrivati: Marco Sportiello, Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Oggi poi è il giorno delle visite mediche di Tijjani Reijnders, che in giornata firmerà il contratto. Ma non è finita qui. La dirigenza rossonera infatti lavorando su diversi profili per rinforzare la rosa e ci sono ancora delle caselle da riempire.

Uno dei giocatori nel mirino del Milan in questo momento è Arnaut Danjuma, attaccante del Villarreal. Il nigeriano sarebbe un vero e proprio jolly per Stefano Pioli: in carriera ha giocato soprattutto da ala sinistra, ma è stato impiegato anche come punta centrale e ala destra. Di fatto quindi Danjuma potrebbe giocare in ogni posizione dell'attacco nel nuovo 4-3-3 del tecnico rossonero.

Secondo La Gazzetta dello Sport, oggi ci sarà un incontro proprio per cercare di accelerare la trattativa con il Villarreal. Il Milan vorrebbe prendere il giocatore in prestito oneroso intorno ai 3 milioni. Bisogna però ancora attendere la risposta del classe '97, che ha ricevuto un'offerta importante dall'Everton. Se la trattativa dovesse andare in porto, ci sarebbe ancora meno spazio per Divock Origi e Ante Rebic. Pioli in queste ore sta riflettendo con la dirigenza se portare i due attaccanti nella tournée negli Stati Uniti. Almeno uno dei due, se non entrambi, potrebbero rimanere a Milano, in attesa di trovare una nuova squadra.