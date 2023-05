Milan, le ultime sulle condizioni di Krunic e Messias verso il Derby

Dopo la sconfitta del Picco, il Milan è tornato subito al lavoro in vista del match di ritorno contro l'Inter: come stanno i due infortunati

A Milanello oggi non è stato certo un giorno di vacanza. Il Milan oggi, dopo la sconfitta con lo Spezia , è tornato subito al lavoro in vista del match di ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter .

Se, come detto, c'è da registrare il ritorno in gruppo di Rafael Leao, c'è anche anche chi non si è unito ai compagni. Rade Krunic e Junior Messias hanno svolto lavoro differenziato, dopo aver saltato la partita del Picco.