Milan, il faccia a faccia coi tifosi è al vaglio della Procura federale

Il Milan ieri ha perso una partita pesante, per la classifica e per il morale. Dopo la sconfitta contro lo Spezia , la squadra ha avuto un confronto con i tifosi sotto al settore ospiti , con la presenza anche di mister Pioli.

Il Codice di Giustizia Sportiva della Figc prevede una norma che vieta le cosiddette "gogne pubbliche" a cui i giocatori si prestano per placare l'ira delle frange più accese del tifo organizzato. Nel post partita Pioli aveva smorzato i toni, parlando di un semplice incoraggiamento a dare il massimo. Ma nel frattempo è esploso il terremoto in casa Milan: Pioli out, in arrivo una decisione pesantissima! <<<