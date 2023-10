Ufficiale – Galtier prende il posto in panchina lasciato da un ex rossonero

Christophe Galtier riparte dopo l'esperienza non soddisfaciente al PSG, Prende il posto di un rossonero...

L'ex allenatore del Paris Saint Germain riparte e si rimette in gioco. Christophe Galtier è il nuovo allenatore della squadra Qatariota dell' Al Duhail . A darne l'annuncio è la stessa società del massimo campionato del Qatar .

Ecco chi sostituisce Christophe Galtier

Christophe Galtier ha preso il posto di un ex giocatore rossonero il quale è stato esonerato. Si tratta di Hernan Crespo che dopo non aver raggiunto i risultati che la società qatariota si era prefissata, ha deciso di sollevare dal proprio incarico il centravanti ex Milan, Inter e Parma tra le altre.