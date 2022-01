La Uefa Champions League: ecco l’omaggio allo storico Paolo Maldini

La Uefa Champions League tramite un Tweet ha voluto omaggiare lo storico difensore rossonero Paolo Maldini.

Nella giornata di oggi è apparso sul profilo Twitter della Uefa Champions League, un omaggio per il debutto di Paolo Maldini con il Milan nel 20 gennaio 1985. Il difensore italiano è certamente uno dei migliori interpreti della storia nel suo reparto. Paolo riesce a mettere d'accordo tutti sul suo inestimabile talento, anche le bandiere di club storicamente "rivali". Vediamo infatti le parole dell' ex centravanti bianconero Alex Del Piero sul difensore italiano. "Ci sono grandi giocatori e ci sono giocatori di livello mondiale. Poi c'è chi riesce ad andare oltre quel termine. Paolo è l'esempio perfetto. È il simbolo di Milano". Anche ex stelle mondiali come Ronaldinho hanno voluto spendere parole al miele per congratularsi con Paolo. "È stato uno dei migliori difensori della storia della Champions League, ma ciò che lo ha colpito di così tanto è che quando era in palla non sembrava un difensore, ma un elegante centrocampista".