Udinese vs Milan sabato alle 20.45: è tempo della time machine

Sabato sera la squadra rossonera affronterà l' Udinese alla Dacia Arena. In vista del match, il sito ufficiale del Milan ha pubblicato il ricordo di una sfida del passato. La Time Machine: " Il modulo ad "Albero di Natale" è stato uno dei tratti caratteristici dell'era Ancelotti : 4-3-2-1 , un attacco carico di giocatori offensivi ma con una sola punta di ruolo. I rossoneri si schierarono così anche il 23 dicembre 2006 (a proposito di Natale), Seedorf e Kaká a supporto di Gilardino in Udinese-Milan 0-3 che riviviamo prima del nuovo capitolo fissato per sabato 18 marzo alle 20.45 .

La bloccata mezz'ora iniziale non lascia presagire a un pomeriggio in discesa, ma all'improvviso un gran pallone di Pirlo per Kaká porta al calcio di rigore: proprio Ricky si incarica della battuta e dal dischetto non lascia scampo a De Sanctis, spiazzandolo con un destro rasoterra a fil di palo. Basta così? Per niente perché l'inerzia positiva permette al Diavolo di colpire ancora al 35' al termine di una grande azione collettiva: Brocchi per Seedorf per Jankulovski, il cross del ceco sbatte su Zapata, il pallone rimane lì e Gilardino è il più lesto a intervenire, coordinarsi e girare al volo in rete. Al riposo, facce sollevate.