Ancelotti: “Milan ai quarti? Sarebbe emozionante, meglio in finale”

Il tecnico Blancos Carlo Ancelotti ha parlato anche del Milan e della possibilità di affrontarsi dopo tanti anni in Europa

Si è completato il quadro dei quarti di finale di Champions League con le ultime qualificazioni in ordine di tempo di Real Madrid e Napoli. Il tecnico Blancos Carlo Ancelotti ha parlato anche del Milan e della possibilità di affrontarsi dopo tanti anni in Europa al sorteggio di domani a Nyon.

L’allenatore è stato intervistato da Sky Sport appena dopo la sfida di ritorno degli ottavi vinta con il Liverpool per 1-0. Queste le sue parole: “Niente colpi di scena? Abbiamo controllato bene entrambe le partite, i timori della vigilia erano un po’ quelli. Non potevamo pensare solo a difendere, e alla fine siamo stati solidi. Le esperienze di Modric e Kroos in queste partite ci aiutano a gestire bene il gioco”.