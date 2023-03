Jacobelli: “Il Milan pescherà il Benfica. Sulle italiane dico…”

L'ex direttore di Tuttosport e del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato delle italiane in Champions League

Ieri il Napoli ha battuto l'Eintracht e si è qualificato ai quarti di finale di Champions League . Gli azzurri hanno così raggiunto Milan e Inter , completando il tris di italiane tra le prime otto d'Europa. A tal proposito, Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, analizzando il momento. Le sue parole: " Era dalla stagione 2005-06 che non c'erano tre italiane ai quarti di Champions . Belle le parole di Spalletti nel post-Eintracht quando ha sbottato sull'elogio di Guardiola. Alcune società hanno potenzialità di spesa illimitate e c'è chi è fuori come il PSG e altre rischiano. Le italiane hanno dimostrato che un altro calcio è possibile ".

Soddisfazioni per il calcio italiano: "Nessuno credo possa minimizzare i problemi del nostro calcio, ma oggi con questo risultato possiamo dire che, nonostante le difficoltà dei nostri club, siamo lì ed è una bella notizia per il calcio italiano. Avere tre squadre è una dimostrazione di forza rispetto ad altri club che spendono e spandono per vincere".