Milan, Deulofeu torna sull sua esperienza in rossonero. Ecco cosa ha detto

MILANO – Sono passati ormai diversi anni, ma Gerard Deulofeu non ha dimenticato il suo passato al Milan. Lo spagnolo oggi è all’Udinese, uno dei punti fermi di mister Luca Gotti, che difficilmente rinuncia a lui. L’ex rossonero però non è bastato alla squadra friulana per battere la Roma, allo Stadio Olimpico. I giallorossi si sono importi per 3-0, grazie alla doppietta di Veretout e alla rete nel recupero del secondo tempo di Pedro. Risultato pesante perché i bianconeri arrivavano da 4 risultati utili consecutivi, due vittorie e due pareggi.

Se il presente è Udine e il campionato con la squadra del patron Pozzo, il passato dice Milan. Deulofeu ha indossato la maglia rossonera per soli sei mesi, periodo breve, ma speciale stando alle parole dello stesso calciatore, intervistato da Marca:”La mia esperienza al Milan? Davvero molto bella, sono stato contentissimo di quello che ho fatto lì. Rispetto al mio periodo con loro oggi la Serie A è molto cambiata, è molto più competitiva rispetto al passato. Sono cambiate anche le squadre, adesso grandissimi calciatori giocano in Italia, le prime 6-7 squadre hanno un livello altissimo. Se guardiamo la classifica c’è una bellissima lotta per il vertice. Ogni settimana ci sono partite bellissime e questo è utile anche per noi calciatori, perché così possiamo giocare anche noi. Il nostro obiettivo? Mettere in difficoltà le squadre che sono attualmente davanti a noi“.

Tra il Milan e il ritorno in Serie A. Lo spagnolo ha notato un campionato diverso più competitivo rispetto alla sua prima avventura italiana. Anche la squadra rossonera è cresciuta, oggi lotta per il primo posto in classifica e lo scudetto non è soltanto un sogno, viste anche le prestazioni della squadra di Stefano Pioli. Deulofeu in ogni caso con la sua nuova squadra è riuscito ad uscire per il momento dalle sabbie mobili della lotta salvezza, nonostante il passo falso con la Roma.