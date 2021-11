Dall’Argentina – Il River Plate fissa il prezzo per Alvarez

Secondo quanto riportato dall'emittente argentina TyC Sports il River Plate avrebbe fissato il prezzo per la cessione di Julian Alvarez

Gli uomini mercato di via Aldo Rossi cercano soprattutto giovani giocatori in rampa di lancio da portare a Milanello, farli ambientare e poter contare su di loro in vista della prossima stagione.

Ma arrivano notizie importanti in merito al futuro del sudamericano. Il Vice Presidente del club Jorge Brito ai microfoni di Olé, solamente una settimana fa si esprimeva così: "Ora che il suo procuratore è tornato dall’Inghilterra l’obiettivo è parlarci per raggiungere un accordo e far sì che Julian possa rimanere. Parlo per conto del River: è giovane, cresciuto molto, il mondo parla di lui e il prossimo anno c’è un Mondiale. Secondo noi non è ancora arrivato il momento di dirgli addio. Parliamo col suo agente, abbiamo un rapporto umano e affettivo coi calciatori, non li coinvolgiamo in queste questioni. In Argentina un giocatore del genere non si vede da tempo". E sette giorni dopo invece arrivano altre notizie.