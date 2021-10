Alvarez stupisce ancora, Balbo: “Sarà più decisivo di Lautaro” e Maldini…

Il Milan pensa sì al presenta ma non manca mai di avere un occhio proiettato sul futuro, con un giovane talento ora nel mirino.

Julián Alvarez è l'attaccante del momento in Argentina . I suoi gol e assist stanno facendo volare il River di Marcelo Gallardo e allo stesso tempo sono motivo di grande preoccupazione per la dirigenza, che vorrebbe prolungare al più presto il contratto in scadenza a dicembre 2022 per ricavare di più da una eventuale cessione (tra i club interessati c'è il Milan ).

STIMA E APPREZZAMENTI: ALVAREZ HA IL FUTURO SCRITTO - Abel Balbo, ex attaccante di Udinese e Roma, ha parlato del giovane giocatore: "Vedo una certa somiglianza tra il suo modo di giocare e quello che avevo io. Penso che sia un nove e mezzo, perché può arretrare e far giocare la squadra. È molto tecnico, ha una grande visione del gioco”, ha dichiarato a Radio Mitre. "Penso che abbia già le qualità per occupare un posto più importante in Nazionale e ci rimarrà per molti anni. Per quanto riguarda le caratteristiche è simile a Lautaro ma, quando avrà più esperienza, sarà più importante per l'Argentina".