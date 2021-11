De Santis, esperto di mercato: “Ecco chi è Julian Alvarez, il Milan…”

Il Milan continua ad operare sul mercato con decisione, specialmente in ottica futura, con calciatori giovani.

Redazione Il Milanista

L'agente di mercato LorenzoDeSantis ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews. De Santis si è in particolar modo espresso a proposito di JulianAlvarez, attaccante argentino del River Plate, seguito dal Milan e da altri top club europei.

A PROPOSITO DI JULIAN ALVAREZ - "Julian Alavrez è, in questo momento, l'uomo copertina non solo del mercato argentino, ma di quello sudamericano. Parliamo di un classe 2000 con una buona esperienza: debuttò nel dicembre 2018, tre anni fa, nella finale contro il Boca. Il giocatore, nonostante l'età, ha già vinto la Copa Libertadores, una Copa Argentina, una Copa Sudamericana e una Recopa, quindi ha già una buona esperienza. Julian sta aggiornando, ogni partita, i suoi numeri; fa spesso gol, infatti ne ha realizzati 4 contro il Patronato e ha fatto 15 gol in 16 partite. E' un giocatore che ha grande facilità anche nel trovare l'assist".

PRONTO PER LA SERIE A? - "E' un giocatore dal profilo europeo: per la capacità di abbinare tecnica, velocità e la capacità di giocare con la squadra è un profilo adatto per fare molto bene in Europa. Come tutti i giocatori che vengono da fuori un periodo di ambientamento è da mettere in preventivo, come Lautato e Oshimen al loro primo anno. Il campionato italiano richiede tempo per adattarsi".

GIOCATORE IDEALE PER IL MILAN? - "Per il Milan potrebbe essere un profilo molto utile, anche nell'ottica di rinnovare il reparto attaccanti, dato che Ibrahimovic e Giroud sono un po' in là con l'età. Il Milan, sempre attento alle opportunità e alle occasioni di mercato, potrebbe farsi avanti e chiudere l'operazione. Parlo di opportunità perché è un giocatore che costa 20 milioni di euro di clausola, aggiungiamoci le imposte al 24%, sono circa 25 milioni se uno vuole pagare per intero la clausola. Poi uno può trattare, spezzare in più parti il pagamento, ma comunque è un giocatore che, a queste cifre e con questi numeri, è un affare per chi lo compra. Anche la Fiorentina avrebbe un grande giovamento da un giocatore che potrebbe fare la seconda punta e che più gioca vicino all'area e meglio è".