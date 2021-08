Trequartista: Ziyech sempre più lontano e Vlasic costa troppo

Il Milan negli ultimi mesi ha messo nel mirino l'arrivo di un trequartista, ma le strade che portano a Ziyech e Vlasic si sono complicate

Redazione Il Milanista

Continua la ricerca "matta e disperatissima" della dirigenza di Paolo Maldini e Frederic Massara per prendere un trequartista da regalare a Stefano Pioli per completare la rosa. Alla fine, dando oramai per fatti gli arrivi di Florenzi e di Adli (e il conseguente prestito di Pobega al Cagliari) il tecnico del Milan necessità solamente di un trequartista. Un giocatore che possa prendere il posto di Hakan Calhanoglu, passato da svincolato all'Inter, e che possa alternarsi con Brahim Diaz.

L'idea, o meglio il piano, del management rossonero era quello di ingaggiare un giocatore giovane, molto tecnico, capace anche di interpretare più ruoli. Ma che soprattutto avesse una grande esperienza internazionale. Caratteristiche racchiuse in un giocatore: Hakim Ziyech del Chelsea.

L'operazione con i Blues sembrava fattibile con la dirigenza di via Aldo Rossi che aveva sentito gli agenti dell'Ajax per capire prezzi e tempi. Ma Maldini e Massara l'offerta non l'hanno mai presentata. Il motivo? Il duo mercato sperava in qualche segnale di apertura al prestito da parte del Chelsea. Un'idea che a inizio mercato non sembrava impossibile da realizzare visto che il marocchino sembrava fuori dai piani di Tuchel, ma qualcosa è cambiato...

Infatti il tecnico tedesco ex PSG ha deciso di voler puntare con forza su Ziyech in questa stagione tanto che nelle amichevoli precampionato e nella finale di Supercoppa Europea Tuchel ha sempre messo il marocchino come titolare. E ora per la dirigenza rossonera ingaggiare l'ex Ajax è davvero impossibile.

Restano aperte ancora le piste che portano a Isco e Vlasic (l'ipotesi James Rodriguez sembra essere tramontata). Per il primo si aspetterà l'ultima settimana di mercato, quando magari il Real potrebbe fare uno sconto sul cartellino dell'iberico. Sul croato, invece, ci sono novità.

A riportarle è SportMediaset che sottolinea come il CSKA Mosca, proprietario del cartellino del croato, continui a chiedere 30 milioni di euro per cedere il classe '97. Una cifra che al momento allontana Vlasic dal Milan.