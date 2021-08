Florenzi, la Roma apre al prestito oneroso: ora si può chiudere!

Le ultime novità sulla trattativa che sta portando l'ex Roma, Alessandro Florenzi, al Milan.

Per la fascia destra, invece, il prescelto è Alessandro Florenzi. L'esterno della Nazionale ha superato definitivamente la concorrenza di Diogo Dalot e Alvaro Odriozola. Per il primo il problema è stato soprattutto convincere il Manchester United, dato che gli inglesi non hanno mai ceduto alle richieste di prestito avanzate dalla dirigenza del Milan. Il terzino del Real Madrid, invece, è sempre stato una seconda scelta, e non ha mai convinto pienamente Pioli e la società. Nell'ultima settimana si è deciso quindi di virare su Florenzi, vista la sua situazione di esubero in casa Roma. L'accordo tra i due club non è ancora stato trovato, perchè i giallorossi chiedono un prestito con obbligo di riscatto mentre il Milan è ancora fermo sul diritto.