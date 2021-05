Tonin a MTV: “Playoff? Abbiamo l’obbligo di crederci. Sogno la A con il Milan”

Ecco le parole del giovane attaccante del Milan Primavera

MILANO - Il giovanissimo attaccante del Milan Primavera, formazione guidata da Federico Giunti, Riccardo Tonin è intervenuto ai microfoni dell'emittente rossonera MilanTv per parlare della stagione, che ormai va verso la conclusione. Il giovanissimo classe 2000 è uno dei protagonisti della Primavera, tanto che, nelle situazioni di emergenza Stefano Pioli non ci pensato troppo a convocarlo per le partite contro Manchester United e Fiorentina, grazie anche alla sua duttilità che gli permette di poter giocare sia da prima punta che da esterno. Ecco le sue parole: "Ormai è molto tempo che sono ai box. È comunque una situazione difficile soprattutto con l'avvicinarsi delle partite quando aumenta la voglia di giocare. Sto abbastanza bene ora. La voglia aumenta sempre di più, non vedo l'ora.

Sulla squadra - "Stiamo facendo un grande girone di ritorno, è merito dei miei compagni, spero di dare il mio contributo e di continuare così. Inter? Partita molto combattuta, dispiacer aver perso. Ci sono ancora 5 partite, dobbiamo dimostrare il nostro valore. Abbiamo più consapevolezza di noi stessi rispetto all'andata, merito anche dello staff che ci ha messo nelle condizione di poter dimostrare il nostro valore".

Sui playoff - "Abbiamo l'obbligo di crederci nei playoff e tutti, io per primo, ci crediamo. Sampdoria? Sarà molto difficile, son messi bene in classifica, sono una squadra tosta, ma noi ci siamo giocati le nostre carte nel derby e lo faremo anche contro la Sampdoria. Servono concentrazione alta e concretizzare le occasioni che arriveranno".

Sulla prima convocazione con la Prima Squadra: "È stata all'Old Trafford di Manchester, un emozione indescrivibile che mi porterò dentro per sempre; è un motivo di orgoglio, ma so benissimo che sia un punto di partenza, non di arrivo".

Sul suo sogno - "Il mio sogno è di giocare in Serie A con la maglia del Milan. Non è facile, ma ogni giorno do il 100% perché possa diventare realtà"