Anniversario del 28 maggio 2003: il ricordo di Andriy Shevchenko

Le parole dell'ex campione e pallone d'oro rossonero, Andriy Shevchenko, nell'anniversario della storica vittoria contro la Juventus.

MILANO - Oggi, 28 maggio, è l'anniversario della vittoria della Champions League del Milan nella famosa finale di Manchester del 2003 contro la Juventus. Esattamente 18 anni fa infatti il Milan di Carlo Ancelotti vinse la sua 6^ Champions League battendo in finale ad 'Old Trafford' la Juventus di Marcello Lippi ai calci di rigore. Andriy Shevchenko, che quel giorno segnò il penalty decisivo, ha pubblicato un post su Instagram per ricordare quella serata speciale: "28/05/2003: quella notte indimenticabile".