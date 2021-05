Il Milan non molla Jonathan Ikoné del Lille. Ecco le ultime news

Piace sempre, al Milan, per la fascia destra Jonathan Ikoné, del Lille. E' all'orizzonte un nuovo colpo dalla squadra francese?

MILANO - Il Milan continua a sondare il mercato in cerca di un esterno destro, in vista della prossima sessione estiva. Abbiamo riportato l'interesse del club meneghino nei confronti di Jonathan Ikoné. sembra essere il preferito della dirigenza rossonera per la fascia. Avevamo riportato anche questa notizia, con l'esterno del Lille che era entrato nei radar del Milan, soprattutto dopo averlo affrontato due volte, in Europa League, in questa stagione. Non sarà però facile arrivare al calciatore il suo club è notoriamente una bottega cara e il Diavolo ha già avuto a che fare con il Lille, per Rafael Leao. La valutazione di Ikoné si aggira attualmente tra i 30 e i 40 milioni di euro. Più semplice forse trovare un accordo sullo stipendio dato che il suo ingaggio è di poco inferiore al milione e mezzo, fino al 2023.

Secondo quanto riporta Tuttosport il Milan, dopo aver concluso l'arrivo di Mike Maignan sempre dal Lille, avrebbe riallacciato i discorsi con i francese proprio per l'ala. Quattro goal e 4 assist in campionato, disputando 29 partite nella Ligue 1. Otto presenze, 3 goal e 2 assist. E' innegabile che Maldini e Massara siano al lavoro per rinforzare la fascia destra, in vista della prossima stagione. Jonathan Ikoné è un nome da aggiungere alla loro lista. E andrebbe a prendere il posto di Samu Castillejo, che piace in Spagna e un ritorno in Liga sembra essere all'orizzonte, dato che in rossonero non è un titolare, con Alexis Saelemaekers che gli è stato preferito per tutta la stagione.