Milan-Liverpool, Tomori: “Sappiamo di poterci qualificare. Daremo tutto”

Il difensore ha parlato alla viglia del big match di Champions League. Obiettivo dei rossoneri è qualificarsi.

Mancano poco più di 24 ore alla sfida tra Milan e Liverpool . I rossoneri hanno ancora l’opportunità di passare il turno, ma devono assolutamente battere gli inglesi. Per ottenere un pass per restare nell’Europa che conta, i diavoli dovranno attendere anche il risultato delle altre due squadre –in campo all'Estadio Do Dragão di Oporto. Non basta solo vincere, serve anche un pareggio tra i portoghesi e gli spagnoli. In caso di vittoria degli uomini di Simeone, il Milan passerebbe solo con una migliore differenza reti. Gli uomini di Pioli non possono sbagliare e vogliono donare una grande gioia ai 57mila tifosi che arriveranno a San Siro.

Vietato sbagliare. Lo sa bene Fikayo Tomori, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Sulla gara dell’andata ha dichiarato: “Siamo stati un po’ sfortunati a livello di risultato perché abbiamo giocato bene, ma ci è mancato il risultato. Ora sappiamo che possiamo qualificarci e dobbiamo andare in campo credendoci”. Sull’infortunato Kjaer ha detto: “Simon rappresenta una parte importante della nostra squadra. Dentro e fuori dal campo, ha una forte personalità. È un leader e ha fatto vedere quanto è importante in questa stagione. È dura per noi perdere un giocatore come lui, ma è arrivato il momento in cui dobbiamo compattarci come squadra. Dobbiamo giocare per lui, vincere, passare il turno e disputare una buona stagione per lui”.