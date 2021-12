Milan-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Domani sera a San Siro, in Champions League, il Milan ospiterà il Liverpool. Scopriamo insieme le probabili scelte dei due allenatori.

Redazione Il Milanista

In virtù della vittoria sulla Salernitana e della sconfitta dei partenopei con la Dea, il Milan, a tre giornate dal termine del girone di andata, si trova al comando della Serie A. Vantaggio di un punto sui cugini nerazzurri. Prestazione dominate sabato, ma la gara contro i granata rappresenta già il passato. Domani sera alle 21 arriva a San Siro il Liverpool di Klopp. I rossoneri posso solo vincere per sperare in una qualificazione agli ottavi di finale. Decisivo sarà anche il risultato dell'altra gara del girone, quella tra Porto e Atletico Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta su "Sky Sport" e su "Canale 5". Vediamo insieme quali sono le probabili scelte dei due allenatori.

Mister Pioli punta ancora sul classico 4-2-3-1. Confermatissimo Maignan, la linea difensiva sarà composta da Theo Hernandez, Romagnoli, Tomori e Kalulu, che sembra in vantaggio nel ballottaggio con Florenzi. In mediana torna titolare la coppia Kessiè-Tonali. Per quanto riguarda la trequarti, è sicuro di partire dal primo minuto Brahim Diaz. Stessa sorte dovrebbe toccare a Rafael Leao, ma vanno confermate oggi le sue condizioni. Sulla destra si giocano il posto Saelemaekers e Junior Messias. Davanti, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic, che sabato non ha giocato nemmeno un minuto. Indisponibili gli infortunati Kjaer, Calabria, Giroud e Rebic.

Klopp arriva a San Siro con il 4-3-3 e con la qualificazione agli ottavi, da primo classificato, già in tasca. Ci sarà Alisson tra i pali. Linea a quattro composta da Alexander-Arnold, Gomez, Matip e Tsimikas. Davanti alla difesa il capitano Henderson, con Thiago e Keita nel ruolo di mezze ali. Nel reparto offensivo non ci sarà Salah, mentre invece partirà dall'inizio Mane insieme a Origi e Minamino. Indisponibili per infortunio Firmino, Jones, Elliott e Adrian, oltre allo squalificato Milner.