Tommasi: “Nella normalità Inter, Juve e Milan si giocano lo scudetto”

In questa stagione l' Inter è partita forte, vincendo le prime 5 partite e portandosi in testa alla classifica . Al secondo posto momentaneamente c'è la Juventus , che ha vinto ieri nell'anticipo con il Lecce. A seguire c'è il Milan , impegnato oggi a Cagliari .

A proposito di lotta per lo Scudetto , Damiano Tommasi ha detto la sua. Intervenuto ai microfoni di Radio 24, nella trasmissione Tutti Convocati, l'ex centrocampista e sindaco di Verona ha indicato le favorite .

Le sue parole: "Si torna alla normalità dopo l’anno del Mondiale. E nella normalità Inter, Milan e Juventus si giocano il campionato. Competere ad alti livelli per le altre deve prevedere annate eccezionali come quella dello scorso anno per il Napoli, incideranno molto le coppe".