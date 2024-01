Terim: “Scudetto? Inter e Juve vicine, peccato il Milan sia staccato”

Dopo il pareggio con il Bologna , il Milan si è confermato al terzo posto . La squadra di Pioli , con i suoi 46 punti , è lontana 8 punti dall'Inter (che ha una partita in meno) e 7 dalla Juventus , seconda in classifica. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fatih Terim si è espresso sulla lotta Scudetto , dando il suo parere anche sulle possibilità dei rossoneri.

