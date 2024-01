Futuro Motta, retroscena dalla Spagna: “Non può andare al Barcellona”

Le sue parole: "Dirò qualcosa su Thiago Motta per spiegare perché non potrà mai essere l'allenatore del Barcellona. Un giorno mi trovavo nella "Sala Bikini" (discoteca di Barcellona, ndr) e Motta, insieme a Deco e ad altri compagni di squadra, fece uno scherzo: prese un estintore e lo spruzzò in tutta la sala, pensando che fosse una cosa divertente. Quel giorno c'erano persone asmatiche che ebbero difficoltà respiratorie e un gruppo di persone che praticavano karate che volevano ammazzarlo. Questo è successo. Mi dispiace, ma ci sono migliaia di testimoni. Perciò non importa quanto sia amico di Deco (ora dirigente del club, ndr). E dico di più: non si può lasciare il Barça nelle mani di Deco. Se a Xavi manca l'esperienza come allenatore, a Deco manca in tutto il resto".