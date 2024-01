Bianchin: “Milan? Ipotizzabile l’approdo di Conte, ma occhio a Motta”

"E’ ipotizzabile l’approdo di Conte, poi certezze non ne ho. Ma è altresì ipotizzabile anche un profilo più giovane che sia in linea con alcune scelte dirigenziali, tipo Farioli, Palladino o Thiago Motta. Credo che ci sia ancora un confronto in società per decidere queste situazioni. Abbiamo sentito le notizie, ma non abbiamo conferme su Antonio Conte, infatti non abbiamo pubblicato nulla a riguardo. Il lato positivo di questo allenatore è la grande voglia, la personalità e il fattore che sia un vincente in Italia. Lui apprezzerebbe alcuni giocatori rossoneri, tipo Theo o Loftus-Cheek, dall’altro ha sempre preteso calciatori più esperti di quelli che il Milan ha attualmente in rosa. La dirigenza dovrà quindi fare una scelta anche in base a questo, se andare su Conte, Thiago Motta o tenere Pioli".