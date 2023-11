Taremi, Pres. Porto: “Offerte ridicole da parte del Milan in estate!”

Il presidente del Porto Pinto da Costa ha attaccato duramente il Milan e le sue offerte presentate in estate per Taremi

Un vecchio obiettivo di mercato del Milan potrebbe indossare la maglia dei rivali nerazzurri a partire da gennaio. Stiamo parlando di Mehdi Taremi , attaccante del Porto. I Diavoli hanno provato a prendere il giocatore nel corso dell’ultima sessione, senza successo, e ora è in atto questo derby di mercato.

Parole al veleno di Pinto da Costa

Nel frattempo il presidente del Porto, Pinto da Costa, ha attaccato duramente il Milanai microfoni del portale 'Sic'. Il presidente ha infatti accusato i rossoneri di aver offerto una cifra irrisoria per l’attaccante iraniano. Queste le sue parole: "Sì, il Milan ha provato a prendere Taremi ma con offerte ridicole, non è stato nemmeno possibile parlare. Non c'è stata nessuna proposta, nemmeno vicina alla sua clausola".